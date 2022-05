Explicațiile Simonei Halep după eliminarea din turul doi de la Roland Garros: "Nu am astfel de atacuri de obicei, nu știu..."

Pentru prima dată din 2015 încoace, Simona Halep a fost eliminată în turul secund la Roland Garros.

Campioana ediției 2018 a Grand Slam-ului de la Paris a cedat în trei seturi, scor 2-6, 6-2, 6-1 în favoarea puștoaicei din China, Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA), iar imaginile surprinse în setul decisiv i-au întristat pe toți suporterii Simonei Halep.

Acuzând dificultăți respiratorii și necesitând intervenția trainer-ului, care i-a verificat tensiunea, la scorul de 0-3, în setul decisiv, Simona Halep a prevestit necesitatea așa-zisului consult medical, când s-a sprijinit în rachetă, vlăguită.

Declarațiile Simonei Halep după înfrângerea din turul doi de la Roland Garros

"A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică", a declarat Simona Halep la conferința de presă de după joc, citat de Eurosport.