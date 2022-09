„N-am mai vorbit cu Simona de 4-5 luni” Reacția lui Ion Țiriac după ce Halep a anunțat că nu va mai juca în 2022

Aflat la Țiriac Foundation Trophy, Ion Țiriac a spus reporterilor clar și răspicat despre Halep următorul lucru: „N-am mai vorbit cu Simona de 4-5 luni, habar nu am unde e, nu știu ce face”.

Între timp, Halep a anunțat pe rețelele social media că nu va mai juca tenis în acest an și și-a făcut o operație la nas. Ion Țiriac, unul dintre cei mai mari tenismeni ai României, a reacționat cu privire la decizia câștigătoarei din 2019 la Wimbledon de a sta departe de teren.

Țiriac: „Fiecare are viața lui”

„Nu că nu mă interesează, dar ea are viața ei, exact cum Vilas (n.r. - tenismenul Guillermo Vilas) a avut viața lui după 11 ani, cum Becker (n.r. tenismenul Boris Becker) a avut viața lui după 12 ani.

Fiecare are viața lui și un om care are viața asta și pentru multul ăsta mai bine nu îl deranjezi, pentru că nu e corect să faci treaba asta. Am avut puțină decență și mi-am văzut lungul nasului.”, au fost cuvintele lui Ion Țiriac.