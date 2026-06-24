Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a dezvăluit ce își dorește Gigi Becali în această vară.

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FCSB a început curățenia în lot, după dezamăgirea trăită în sezonul trecut de Superliga.

Roș-albaștrii au anunțat oficial că Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac o vor părăsi echipa.

MM Stoica a dezvăluit acestor plecări de la FCSB 

Cel mai important jucător dintre cei patru care o părăsește pe FCSB în această vară este Mamadou Thiam, dar MM Stoica a explicat motivul pentru care atacantul senegalez nu a rămas la FCSB.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Gigi Becali își dorește alt atacant, dar a explicat și că salariul jucătorului a contat în luarea deciziei.

„Astăzi am pus noi pe reţele, astăzi a semnat Kiki rezilierea, să facem pachetul complet. Se ştia clar, în afara lui Kiki care mai avea un an de contract, ceilalţi trei avea clubul opţiune de prelungire şi nu a exercitat-o. N-a existat un semn de întrebare cu nimeni, din punctul lui Gigi de vedere. Eu pe Thiam şi pe Graovac i-aş fi ţinut.

Thiam avea un salariu foarte mare. Gigi vrea un alt atacant. Nu s-a pus nicio problemă. S-a pus problema că nu se activează opţiunea. Eu sunt de părere că Thiam nu a avut suficiente şanse. Cu Fenerbahce şi cu Feyenoord a fost excepţional, în ambele meciuri.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Atacantul senegalez adus în vara anului trecut nu a impresionat în tricoul lui FCSB, reușind doar șapte goluri și două pase decisive în 47 de meciuri.

Mamadou Thiam este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Patru plecări dintr-un foc la FCSB

David Kiki mai avea contract până în vara anului viitor. Transferat în 2024, Kiki nu a reușit să se impună în primul „11” și a bifat doar 17 apariții în toate competițiile. Potrivit Transfermarkt, fundașul lateral este cotat la 300.000 de euro.

Baba Alhassan a avut o prezență mai consistentă în lotul campioanei. Mijlocașul ghanez a adunat 43 de meciuri pentru FCSB și a oferit două pase decisive.

La rândul său, Mamadou Thiam pleacă după un sezon în care a fost folosit frecvent. Atacantul cotat la 650.000 de euro a strâns 47 de partide în tricoul roș-albastru, reușind șapte goluri și două pase decisive.

Pe lista despărțirilor se află și Daniel Graovac. Fundașul central, evaluat la 350.000 de euro, a bifat 30 de meciuri pentru FCSB și a înscris un gol în sezonul recent încheiat.

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