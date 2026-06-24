Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

FCSB a început curățenia în lot, după dezamăgirea trăită în sezonul trecut de Superliga.

Roș-albaștrii au anunțat oficial că Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac o vor părăsi echipa.

MM Stoica a dezvăluit acestor plecări de la FCSB

Cel mai important jucător dintre cei patru care o părăsește pe FCSB în această vară este Mamadou Thiam, dar MM Stoica a explicat motivul pentru care atacantul senegalez nu a rămas la FCSB.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Gigi Becali își dorește alt atacant, dar a explicat și că salariul jucătorului a contat în luarea deciziei.

„Astăzi am pus noi pe reţele, astăzi a semnat Kiki rezilierea, să facem pachetul complet. Se ştia clar, în afara lui Kiki care mai avea un an de contract, ceilalţi trei avea clubul opţiune de prelungire şi nu a exercitat-o. N-a existat un semn de întrebare cu nimeni, din punctul lui Gigi de vedere. Eu pe Thiam şi pe Graovac i-aş fi ţinut.

Thiam avea un salariu foarte mare. Gigi vrea un alt atacant. Nu s-a pus nicio problemă. S-a pus problema că nu se activează opţiunea. Eu sunt de părere că Thiam nu a avut suficiente şanse. Cu Fenerbahce şi cu Feyenoord a fost excepţional, în ambele meciuri.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Atacantul senegalez adus în vara anului trecut nu a impresionat în tricoul lui FCSB, reușind doar șapte goluri și două pase decisive în 47 de meciuri.

Mamadou Thiam este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.