Constantă în top 40 WTA, în sezonul 2026, Jaqueline Cristian și-a trăit câteva din cele mai bune clipe ale carierei în acest an, iar ediția actuală a turneului de la Wimbledon s-a înscris deja pe lista amintirilor de neuitat trăite de jucătoarea de tenis din România.

Jaqueline Cristian, antrenament împreună cu Serena Williams, pe iarba de la Wimbledon

Cu patru zile înaintea startului competiției, Jaqueline Cristian a fost partenera de antrenament a Serenei Williams, cea mai faimoasă beneficiară a unei invitații de joc, în cadrul Wimbledon 2026.

„O zi de neuitat,” a scris Jaqueline Cristian, în descrierea imaginilor făcute alături de jucătoarea americană cu 23 de titluri de mare șlem în palmares. Cristian a pus în paranteză canicula din Londra, care pare să își consume ultimele zile de intensitate în săptămâna calificărilor.

Turneul de la Wimbledon va începe în data de 29 iunie și se va încheia în 12 iulie, cu finala masculină. Ultimul act al probei individuale feminine va avea loc sâmbătă, 11 iulie.