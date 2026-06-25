GALERIE FOTO Imaginea zilei vine de la Wimbledon: Jaqueline Cristian s-a antrenat alături de Serena Williams

Imaginea zilei vine de la Wimbledon: Jaqueline Cristian s-a antrenat alături de Serena Williams Tenis
Marcu Czentye
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Jaqueline Cristian și Serena Williams au făcut împreună un antrenament.

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Jaqueline CristianSerena WilliamsWimbledonTenis WTA
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Constantă în top 40 WTA, în sezonul 2026, Jaqueline Cristian și-a trăit câteva din cele mai bune clipe ale carierei în acest an, iar ediția actuală a turneului de la Wimbledon s-a înscris deja pe lista amintirilor de neuitat trăite de jucătoarea de tenis din România.

Jaqueline Cristian, antrenament împreună cu Serena Williams, pe iarba de la Wimbledon

Cu patru zile înaintea startului competiției, Jaqueline Cristian a fost partenera de antrenament a Serenei Williams, cea mai faimoasă beneficiară a unei invitații de joc, în cadrul Wimbledon 2026.

„O zi de neuitat,” a scris Jaqueline Cristian, în descrierea imaginilor făcute alături de jucătoarea americană cu 23 de titluri de mare șlem în palmares. Cristian a pus în paranteză canicula din Londra, care pare să își consume ultimele zile de intensitate în săptămâna calificărilor.

Turneul de la Wimbledon va începe în data de 29 iunie și se va încheia în 12 iulie, cu finala masculină. Ultimul act al probei individuale feminine va avea loc sâmbătă, 11 iulie.

Jaqueline Cristian, aproape de cel mai bun rezultat al carierei, la Wimbledon

Jaqueline Cristian va avea o oportunitate bună de a-și depăși cel mai bun rezultat al carierei, în întrecerea de mare șlem de la Wimbledon.

A doua jucătoare de tenis a României, în clasamentul mondial, are nevoie de două succese legate pe tabloul principal pentru a semna această performanță.

Vârful performanțelor obținute de Jaqueline Cristian, până în prezent, în turneul de la Wimbledon, este consemnat de calificarea în turul secund din 2023.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian serena williams wimbledon 01
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Jaqueline cristian 030226
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