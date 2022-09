Simona Halep (30 de ani, 9 WTA) a anunțat că nu va mai juca tenis în sezonul 2022 al circuitului WTA, urmând să urmeze cu sfințenie cele trei luni de recuperare indicate de medici, după operațiile suferite la nivelul nasului.

Vorbind despre motivația care a condus-o la decizia de a-și face prima operație cu scop exclusiv estetic, Simona Halep s-a vulnerabilizat în fața fanilor și le-a dezvăluit că nu îi plăcea aspectul nasului său.

Simona Halep: „Nu îmi plăcea nasul meu deloc. Știu că mulți mă veți înțelege.”

„Când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată mental. Având probleme de respirație de mulți ani deja, care s-au înrăutățit, am decis să mă supun sfaturilor medicilor și să fac operația necesară.

Nu aș fi putut să o fac mai devreme, pentru că nu am găsit trei luni libere pentru recuperarea de după, întrucât tenisul mi-a fost prioritatea numărul unu.

Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine, personal. De aceea am făcut și operația estetică, pe care voiam să o fac de mult, pentru că nu îmi plăcea nasul meu deloc.

Așa că am făcut-o și pe asta, am rezolvat problema atât funcțional, cât și estetic. Știu că mulți veți putea să mă înțelegeți.

Nu știu cât va dura recuperarea, pe moment nu mă gândesc la nimic, decât la recuperare.

Simona Halep nu mai joacă tenis în 2022, refuzând potențiala participare la Turneul Campioanelor

Ce e cert e că anul acesta nu voi mai juca în niciun turneu oficial. Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, umplut cu toate experiențele posibile.

Ne vedem pe teren, 2023! Simt că încă am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins,” a scris Simona Halep pe Instagram, dezvăluind că intervenția chirurgicală cu scop estetic o va ajuta în ce privește deopotrivă aspectul, dar și imaginea de sine.

