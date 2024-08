Sorana Cîrstea (34 de ani) a asistat, alături de Simona Halep, la ceremonia derulată la Țiriac Collection, în care Ion Țiriac i-a premiat pe olimpicii români.

Sportiva din Târgoviște a fost remarcată purtând o pereche de cârje care o ajută să meargă, după operația suferită la începutul lunii august.

Sorana Cîrstea nu renunță la tenis, în ciuda durerilor cronice

„Simt că mai pot face lucruri frumoase în tenis, și atunci singura șansă ca să pot continua a fost această operație,” a punctat Sorana Cîrstea, explicând prin ce trece acum.

Sorana Cîrstea (40 WTA) are două titluri în palmares, apropiate la Tashkent și Istanbul, în 2008, respectiv în 2021. Românca nu va mai juca tenis în restul sezonului 2024, la recomandarea medicilor.

Cîrstea nu va mai juca tenis până în 2025

„Au trecut mai mult de șase luni în care m-am confruntat cu dureri serioase la picior. După ce am încercat toate metodele, dar nu am văzut vreo îmbunătățire, doctorii, împreună cu mine, am decis să mă supun unei operații.

Vestea bună e că totul a decurs bine, dar vestea proastă e că voi rata restul sezonului. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și să ne revedem în 2025,” a scris Sorana Cîrstea, într-un mesaj publicat pe Instagram.

„Ne-au arătat că suntem, poate, pe drumul bun!”, a spus Ion Țiriac, pe scenă, comentând performanțele obținute de echipa olimpică a României, la Paris.

Locul 23 este cel ocupat de România în ierarhia finală a Jocurilor Olimpice de la Paris. Rezultatul a fost obținut în urma a nouă medalii cucerite, dintre care trei, de aur.