Mouratoglou nu-i aduce doar liniște. Simona Halep a dezvăluit motivul pentru a simțit un plus de presiune din cauza francezului

Simona Halep și-a încheiat sezonul 2022, după dubla intervenție chirurgicală suferită la nivelul nasului. Sportiva din Constanța va urma recomandările medicilor, care au sfătuit-o să urmeze o perioadă de recuperare lungă de trei luni.

Analizându-și retrospectiv prestațiile din acest an, Simona Halep a menționat că, inițial, angajarea lui Patrick Mouratoglou - pe care îl consideră cel mai bun antrenor din WTA - i-a adus un plus de presiune, tensiune psihologică finalizată cu atacul de panică suferit în turul 2 la Roland Garros.

Simona Halep: „Să am cel mai bun antrenor alături de mine mi-a adus un plus de presiune în a câștiga.”

După acel moment delicat, jucătoarea din țara noastră i-a cerut noului său antrenor să o pregătească neavând niciun fel de așteptare pentru următoarele șase luni.

Noua abordare mentală a condus-o pe Simona Halep până în semifinalele turneului de la Wimbledon, dar și către titlul cucerit la Toronto, cel mai relevant succes bifat alături de Patrick Mouratoglou.

„M-a ascultat și m-a susținut sută la sută. Progresul a fost mai rapid decât m-aș fi așteptat.”

„Am avut norocul de a descoperi Academia lui Patrick Mouratoglou, unde am simțit atât de multă pasiune încât a reaprins pasiunea mea pentru tenis. Mulțumită lui Patrick, am început să cred că încă pot juca un tenis la nivel înalt. Am fost total deschisă la toate îndrumările lui și la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o depun.

Am făcut totul cu maximum de devotament. Obiectivul meu a fost foarte clar: mi-am acordat un an să revin în top 10.

Când decid ceva, întotdeauna mi-o asum întru totul, și am avut încredere maximă în Patrick. Am vrut să lucrez cu oamenii lui și să-i las să se ocupe de mine. Din acest motiv am făcut schimbări în echipa mea.

Am simțit că a fost lucrul potrivit de făcut: să îmi asum complet acest proiect nou.

A fost o perioadă foarte dură, pentru că eu întotdeauna pun presiune asupra mea însămi, iar să am cel mai bun antrenor alături de mine mi-a adus un plus de presiune în a câștiga și a obține rezultate bune.

Asta s-a încheiat cu atacul de panică resimțit în meciul din Paris. Am simțit că Roland Garros era momentul în care trebuia să joc grozav, datorită întregii munci depuse. Nu am putut gestiona presiunea și m-am prăbușit.

Apoi am discutat cu Patrick și i-am spus că trebuie să mă relaxez, pentru că nu pot juca punând presiune asupra mea și i-am cerut să fie răbdător cu mine în următoarele șase luni. Fără așteptări. M-a ascultat, a fost de acord și m-a susținut sută la sută.

După acest episod am putut să joc cel mai bun tenis al meu, iar progresul a fost mai rapid decât m-aș fi așteptat vreodată. În doar două luni, am revenit în top 10. Obiectiv îndeplinit!”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

Fost antrenor al Simonei Halep, Andrei Pavel explică motivul pentru care românca l-a ales, de fapt, pe Mouratoglou