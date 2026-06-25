Cody Gakpo vrea să plece de la Liverpool! Tottenham pregătește mutarea verii

Cody Gakpo vrea să plece de la Liverpool! Tottenham pregătește mutarea verii Premier League
SPORT.RO
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Atacantul olandez și-a exprimat dorința clară de a părăsi Anfield, iar Tottenham îl consideră o piesă importantă în proiectul de reconstrucție. 

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LiverpoolCody GakpoNewcastleBayern MunchenTottenham Hotspur
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  • articol scris de Matei Barbu

Bayern Munchen și Newcastle United monitorizează, de asemenea, situația. Cody Gakpo ar putea fi unul dintre numele importante ale perioadei de transferuri din această vară. Atacantul olandez a informat conducerea lui Liverpool că își dorește să plece, iar Tottenham este una dintre echipele care urmăresc cu mare interes situația sa.

Cariera lui Gakpo la Liverpool

Gakpo a ajuns la Liverpool în ianuarie 2023, după transferul de la PSV Eindhoven. Internaționalul olandez s-a impus rapid în lotul „cormoranilor” și a avut un rol important în câștigarea titlului din sezonul 2024/2025, acesta a contribuit cu 18 goluri și 7 pase decisive. Evoluțiile sale au fost răsplătite de club prin semnarea unui nou contract în septembrie 2025. Totuși, forma atacantului a scăzut de atunci. În sezonul recent încheiat, Gakpo a bifat 52 de apariții în toate competițiile, a acumulat 3.596 de minute și a marcat 6 goluri, alături de 6 pase decisive.

Care este urmatoarea destinație a olandezului

La începutul lunii, presa olandeză a relatat că Tottenham explorează posibilitatea transferului lui Gakpo. Potrivit informațiilor apărute, antrenorul Roberto De Zerbi este interesat de calitățile atacantului și îl consideră un element important pentru noul proiect al londonezilor.

Situația sa este urmărită și de alte formații importante. Newcastle United și Bayern Munchen au fost menționate printre posibilele destinații ale atacantului, însă varianta unui transfer în Bundesliga pare să fi pierdut din intensitate.

Bayern este concentrată în prezent asupra transferului lui Ismael Saibari de la PSV Eindhoven, ceea ce reduce din șansele unei mutări pentru Gakpo pe Allianz Arena.

Rămâne de văzut dacă Tottenham va face pasul decisiv pentru a-l aduce pe internaționalul olandez sau dacă alte cluburi vor intra în cursa pentru semnătura sa în următoarele săptămâni.

  • Cota de piață a lui Gakpo este de 60.000.000 de euro, conform Transfermarkt.
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