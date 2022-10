Dincolo de un sezon în care a câștigat două titluri WTA, la Melbourne și Toronto, dar a reușit și o semifinală în turneul de mare șlem de la Wimbledon, Simona Halep nu se poate mândri cu multă liniște resimțită de-a lungul acestui sezon.

Anul 2022 a fost, probabil, cel mai complicat din viața personală a Simonei Halep, jucătoarea din România confruntându-se cu o serie de situații nemaiîntâlnit în această toamnă.

În data de 8 septembrie 2022, Simona Halep și Toni Iuruc au oficializat divorțul la notar, confirmând o veste care a surprins marea majoritate a urmăritorilor săi.

Fanii Simonei Halep au fost dezamăgiți să afle, o săptămână mai târziu, în data de 15 septembrie, că Simona Halep își anulează șansa de a participa la Turneul Campioanelor în această toamnă, constănțeanca decizând să își încheie prematur sezonul, pentru a se putea supune perioadei de recuperare impuse de medici, după dubla intervenție chirurgicală suferită la nivelul nasului.

Operată pentru a combate problemele respiratorii, dar și pentru a-și modifica structura nasului, din proprie intenție, Simona Halep nu a stat mai mult de trei săptămâni în liniște, până în data de 7 octombrie, când a primit rezultatul poztiv al testului anti-doping de la US Open.

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a înștiințat-o pe Simona Halep de încălcarea regulamentului, prin consumul substanței interzise Roxadustat, regăsite în rezultatul testului anti-dopaj.

Simona Halep (Romania) has been issued with a provisional suspension under the Tennis Anti-Doping Programme:https://t.co/HCrZDTMp6I