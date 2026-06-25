GALERIE FOTO Emma Răducanu, „desființată” înainte de Wimbledon de fostul număr 4 ATP din Marea Britanie

Emma Răducanu, „desființată” înainte de Wimbledon de fostul număr 4 ATP din Marea Britanie Tenis
Alexandru Hațieganu
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Emma Răducanu l-a dezamăgit pe unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria Marii Britanii.

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emma raducanuTenis WTAWimbledon 2026Tim HenmancriticiMarea Britanie
Din articol

Emma Răducanu (23 de ani, 32 WTA) nu beneficiază de susținerea completă a vocilor importante din tenisul britanic. Cu doar câteva zile înaintea începerii competiției de mare șlem de la Wimbledon, jucătoarea în care britanicii își pun speranțele a fost criticată dur de Tim Henman, fost număr patru în clasamentul ATP, în anul 2002.

Tim Henman, jucătorul care oferă numele dealului pe care mii de oameni urmăresc împreună, pe un ecran-gigant, meciurile de pe Terenul Central de la Wimbledon, dezaprobă maniera în care Emma Răducanu s-a comportat cu antrenorul Andrew Richardson, după câștigarea US Open, în 2021.

Comportamentul Emmei Răducanu, dezamăgitor în viziunea lui Tim Henman, fost număr 4 ATP

În ciuda marelui succes - o victorie cum nu s-a mai întâlnit în tenis, cu zece meciuri câștigate consecutiv fără set pierdut, într-un turneu de mare șlem -, Emma Răducanu a hotărât să pună punct colaborării cu Andrew Richardson, un parteneriat pe care l-a reluat recent și care a condus-o până în finala turneului WTA de la Queen's.

Comentând alegerile făcute de jucătoarea britanică cu tată român, Tim Henman a spus: „Am fost surprins că a ales să nu mai lucreze cu el. A lucrat cu mulți antrenori de atunci și sper ca decizia de a se întoarce alături de Andrew să le facă bine amândurora.

El este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, iar eu, la rândul meu, am fost în jurul Emmei. Ar fi bine ca rezultatele să urce la nivelul următor,” s-a pronunțat Tim Henman, într-un interviu acordat The Guardian.

Emma Răducanu

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Cum explică Tim Henman regresul Emmei Răducanu

Fostul tenismen înțelege căderea suferită de Emma Răducanu, jucătoare care a triumfat într-o competiție de mare șlem la doar 18 ani.

„Nu avea, cu adevărat, o fundație pe care să construiască. A ajuns rapid în top 20 în lume și, brusc, juca la toate competițiile importante. Fizic și mental, nu era pregătită.

Nu te poți opri din a juca turnee pentru a-ți construi antrenamente și rezistență, dar, în acest caz, preferi să nu se fi întâmplat? SIgur că nu. A fost una dintre cele mai incredibile performanțe văzute în sport,” a adăugat Tim Henman.

Emma Răducanu a câștigat 11 din cele 21 de meciuri oficiale jucate în prima jumătate a anului 2026. În acest sezon, Răducanu a reușit să joace primele finale, după US Open, dar le-a pierdut pe ambele, în Cluj-Napoca și Londra, în meciuri cu Sorana Cîrstea, respectiv Donna Vekic.

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