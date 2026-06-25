Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”

Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB încearcă să se întărească pentru următorul sezon în această vară.

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FCSBGigi BecaliShon WeissmanTransferatacantBeitar Ierusalim
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Shon Weissman este unul dintre jucătorii aflați pe lista lui FCSB pentru perioada de transferuri din această vară, însă Gigi Becali a anunțat recent că pe listă a mai ajuns un atacant.

Gigi Becali, avertizat în privința lui Shon Weissman

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Experții israelieni Lior Berkowitz și Inar Shechter au comentat pe marginea viitorului lui Shon Weissman, atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB.

În ultimele zile, s-a vehiculat că Weissman ar avea de ales între FCSB și Beitar Ierusalim, însă zilele trecute, atacantul ar fi anunțat că nu își dorește să revină în țara sa natală. De altfel, presa din Israel a dezvăluit că Weissman vrea un contract pe trei ani pentru a semna. 

Lior Berkowitz s-a arătat mirat de faptul că Shon Weissman nu vrea să semneze cu Beitar Ierusalim în condițiile în care fotbalistul nu mai evoluează la cel mai inalt nivel de ceva timp, iar randamentul său a scăzut. Berkowitz crede că o aventură la Beitar Ierusalim îl poate ajuta pe atacant să revină în cea mai bună formă.

În ceea ce-l privește pe Shon Weissman, sincer, nu înțeleg de ce nu se întoarce în Israel și nu merge la Beitar. De doi sau trei ani nu mai are randament, joacă foarte puțin. Cred că venirea la Beitar este ceva care l-ar putea ajuta să-și relanseze cariera și să revină la forma de altădată”, a spus Lior Berkowitz.

Pe de altă parte, Inar Shechter consideră că, cel mai probabil, Shon Weissman, aflat în ultima parte a carierei, se gândește la partea financiară și ar fi de părere că la un club din străinătate poate câștiga o sumă mai frumoasă decât cea pe care ar încasa-o la Beitar Ierusalim.

Poate că este o chestiune de bani. Omul are 31 de ani, este deja la o vârstă la care trebuie să aducă bani acasă. În mintea lui își spune că va avea timp să ajungă la Beitar Jerusalem și anul viitor sau peste încă doi ani, iar acum vrea să stoarcă lămâia cât mai mult posibil, adică să profite la maximum de oportunitățile financiare pe care le are în această etapă a carierei”, a adăugat Shechter.

Sezonul trecut, Shon Weissman a evoluat în Austria, la Blau Weiss Linz, și, în 31 de meciuri, a contribuit cu 10 goluri și o pasă decisivă.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt.
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