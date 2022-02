Accidentare șocantă pentru Jaqueline Cristian la Doha: a ieșit în scaun cu rotile de pe teren, deși o conducea la seturi pe Daria Kasatkina

Ghinion terifiant pentru Jaqueline Cristian, în meciul din turul al doilea al competiției WTA 1000 de la Doha, Qatar. Într-un joc derulat în condiții de vânt puternic împotriva Dariei Kasatkina, sportiva din România s-a accidentat în timp ce se retrăgea pentru a returna o minge, la scorul de 6-2, 2-2.

Mișcarea s-a soldat cu o accidentare la genunchiul drept, inițial tratată de trainer cu un bandaj și o pastilă calmantă. După time-out-ul medical însă, Jaqueline Cristian a mai jucat un singur punct, în timpul căruia nu a rezistat durerilor și s-a oprit.

Such a sad way to end such a good match. While going for a high hit shot by Kasatkina, Jaqueline twisted her leg and hurt her knee very badly. She tried to continue after getting her leg taped up. But the pain was too much. She was forced to retire from the match. pic.twitter.com/3hhVqCfHhp