Oltenii au încheiat campionatul pe primul loc, în timp ce Universitatea Cluj a terminat pe poziția secundă și a pierdut finala Cupei chiar în fața Craiovei.

Podiumul a fost completat de CFR Cluj, în timp ce Dinamo și Rapid au ocupat locurile patru și cinci. FC Argeș a încheiat play-off-ul pe poziția a șasea.

De cealaltă parte, FCSB a traversat cel mai slab sezon din istoria recentă a clubului. Formația patronată de Gigi Becali a evoluat în premieră în play-out și nici măcar nu a reușit să câștige această fază a campionatului. UTA Arad a terminat pe primul loc în play-out, iar FCSB pe poziția secundă, cu 37 de puncte. Totuși, roș-albaștrii și-au asigurat prezența în cupele europene, după ce au trecut la baraj de FC Botoșani și Dinamo și vor evolua în preliminariile UEFA Conference League.

Marian Iancu nu-i dă nicio șansă FCSB-ului: „A murit puterea în ei”

Cu echipele aflate în vacanță sau deja în cantonamentele de vară, fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a analizat lupta pentru titlu din sezonul următor și este convins că Universitatea Craiova pornește mare favorită.

Fan declarat Rapid, fostul om cu bani de pe „Dan Păltinișanu” crede că FCSB nu mai are forța de altădată și nu va putea ține pasul cu echipa lui Mihai Rotaru.

„Cine oprește Craiova? În campionat? Nimeni. Răspunsul corect. U Cluj? Va fi mai puternică decât până acum, mai finanțată ca niciodată, dar nu poate detrona Craiova. CFR Cluj? Doar în Europa. În Conference League. În acele grupe le văd pe amândouă. În campionat nu îi vor detrona pe olteni.

Dinamo? Încă nu. Să vedem cum vor administra șocul plecării lui Kopic. Bani sunt, dar lot încă nu. FCSB? A murit puterea în ei. Sunt în reconstrucție. Nu pot face față puterii care s-a născut la Craiova. Azi, Rotaru & Co sunt peste Gigi Becali. Speranța acolo rămâne MM.

Rapid nu există în competiția asta. Un an ratat. Al cincilea. Ducă-se în pustiu. Mi-e scârbă de ce se întâmplă acolo. Borduri. Lemne. Câtă umilință să înduri știind că pleci la drum deja ca un neica-nimeni? De atâta timp?!

Așadar avem o campioană pentru campionatul care stă să înceapă? Da! Craiova. Rotaru & Co. Să fie primiți. Merită”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Ediția 2026/2027 a Superligii este programată să debuteze pe 17 iulie, iar ultima etapă din play-off se va disputa în weekendul 29-30 mai 2027.