1.300.000 de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță!

1.300.000 de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță! Stranieri
SPORT.RO
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Viitorul lui Vladislav Blănuță (24 de ani) pare tot mai departe de Dinamo Kiev. 

TAGS:
Vladislav BlanutaDinamo KievrakowWisla Cracovia
Din articol

După doar un sezon petrecut în Ucraina, atacantul român este foarte aproape de despărțirea de campioana țării, iar interesul pentru serviciile sale vine acum din Polonia.

Transferat în septembrie 2025 de la FCU Craiova în schimbul a două milioane de euro, Blănuță nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev. 

Atacantul născut în Moldova a bifat doar 11 apariții în toate competițiile, a marcat un singur gol și a strâns puțin peste 300 de minute pe teren.

Dinamo Kiev cere 1,3 milioane de euro pentru Blănuță

Despărțirea dintre cele două părți este tot mai aproape. Blănuță nu a fost inclus în lotul deplasat de Dinamo Kiev în cantonamentul din Austria, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Potrivit jurnalistului polonez Kamil Pawelczyk, două formații din Ekstraklasa îl urmăresc atent pe atacantul român. Este vorba despre Rakow și Wisla Cracovia, aceasta din urmă revenită în prima ligă.

Conform aceleiași surse, Dinamo Kiev este dispusă să îl cedeze pentru 1,3 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai puțin decât suma plătită în urmă cu un an către FCU Craiova.

În prezent, Vladislav Blănuță este cotat la un milion de euro de Transfermarkt și mai are contract cu Dinamo Kiev până în vara anului 2030.

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