1.300.000 de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță!

După doar un sezon petrecut în Ucraina, atacantul român este foarte aproape de despărțirea de campioana țării, iar interesul pentru serviciile sale vine acum din Polonia.

Transferat în septembrie 2025 de la FCU Craiova în schimbul a două milioane de euro, Blănuță nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev.

Atacantul născut în Moldova a bifat doar 11 apariții în toate competițiile, a marcat un singur gol și a strâns puțin peste 300 de minute pe teren.

Dinamo Kiev cere 1,3 milioane de euro pentru Blănuță

Despărțirea dintre cele două părți este tot mai aproape. Blănuță nu a fost inclus în lotul deplasat de Dinamo Kiev în cantonamentul din Austria, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.