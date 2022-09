Caroline Garcia - Ons Jabeur, prima semifinală stabilită la US Open: franțuzoaica nu a mai pierdut un meci de o lună

Campioană la Madrid și finalistă a turneului de la Wimbledon, Ons Jabeur își conturează cel mai bun sezon al carierei, cu o prezență în penultimul act la Flushing Meadows. Sportiva tunisiană și-a confirmat statutul de favorită în sfertul jucat contra Ajlei Tomljanovic, jucătoarea care i-a încheiat cariera Serenei Williams, impunându-se scor 6-4, 7-6, (4), în o sută de minute de joc.

Adversara sa din semifinale va fi Caroline Garcia, din Franța, care a câștigat în această vară trei titluri, la Bad Homburg, Varșovia și Cincinnati, câte unul pe fiecare dintre suprafețe: iarbă, zgură și hard.

Ons Jabeur este prima jucătoare de origine arabă sau africană care avansează în faza semifinalelor turneului de la US Open.

Cu semifinale consecutive în turneele de mare șlem, Jabeur are șansa de a reveni pe a doua poziție în ierarhia mondială, după încheierea turneului de la New York, notează WTA Insider.

