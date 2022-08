Simona Halep debutează luni la US Open împotriva unei campioane de Grand Slam în proba de junioare: profilul Dariei Snigur

Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în runda inaugurală a Openului American. Jucătoarea din România va primi replica ucrainencei Daria Snigur, oponentă cu zece ani mai tânără.

Daria Snigur (125 WTA) a ajuns pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la New York în premieră, reușind să treacă de cele trei tururi preliminare contra prețul pierderii unui singur set.

Snigur le-a eliminat pe Andiranjafitrimo (217 WTA), Wickmayer (526 WTA) și Hibino (200 WTA), în calificările de la Flushing Meadows.

În 2022, Snigur a câștigat 28 din cele 39 de meciuri jucate pe hard, și 26 din totalul de 40 de partide oficiale disputate.

În urmă cu trei ani, Daria Snigur a câștigat Wimbledonul, în proba de junioare.

Simona Halep at practice on Thursday getting ready for the start of the US Open. Very nice to see Darren Cahill stop by to say hello.

