Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) și-a îndeplinit obiectivul anunțat pentru stagiunea 2022: revenirea în top 10 WTA.

Prin victoria din semifinalele turneului WTA 1000 de la Toronto, obținută în defavoarea Jessicăi Pegula, jucătoarea din țara noastră și-a asigurat matematic urcarea pe locul 9 în clasamentul mondial, depășind-o inclusiv pe Emma Răducanu.

În cazul în care va câștiga ultimul act al Openului Canadian, Simona Halep va urca alte trei poziții, până pe locul 6 mondial, scenariu în care le-ar lăsa în urmă pe Garbine Muguruza, Jessica Pegula și Aryna Sabalenka.

În finala competiției de la Toronto, Simona Halep o va întâlni pe Karolina Pliskova (14 WTA) sau pe Beatriz Haddad Maia (24 WTA).

It has be a long long road, but with her win today Simona Halep if FINALLY back into the top 10 where she belongs! pic.twitter.com/M5bhrOdOGe