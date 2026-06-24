FCSB a avut un sezon dezamăgitor în Superliga, după ce a ratat calificarea în play-off, dar s-a salvat prin calificarea în preliminariile Conference League, după victoria cu Dinamo din baraj.

Cu toate că roș-albaștrii vor să se întărească pentru stagiunea viitoare, campioana din sezonul 2024/2025 au pierdut unul dintre cei mai importați jucători din lot: Darius Olaru.

Ciprian Marica, despre transferul lui Darius Olaru: „Sunt curios”

Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, în prezent acționar la Farul Constanța, a fost invitat la „Poveștile Sport.ro”, emisiunea moderată de Andru Nenciu.

Fostul atacant de la echipe precum Stuttgart, Schalke, Getafe și Șahtior a analizat transferul lui Darius Olaru la Royale Union SG, în Belgia, în schimbul sumei de trei milioane de euro.

Marica e de părere că mijlocașul de 28 de ani nu a semnat într-un campionat mai puternic din cauza vârstei, dar nu știe la ce să se aștepte de la Olaru, având în vedere evoluțiile sale șterse de la echipa națională.

„Îl vindem pe trei milioane pe Olaru, care sincer era cam cel mai strălucit de la FCSB. Din cauza vârstei nu a mai putut face pasul, pentru că dacă avea evoluțiile astea la 21 de ani, alta era cota și poate că da, m-aș fi așteptata la alt club.

Olaru se încadrase și era foarte bine angrenat în echipa FCSB-ului, dar la echipa națională nu mai avea aceeași sclipire.

Sunt curios cum va evolua la noua echipă, pentru că la FCSB făcea cam ce voia el. Se vedea că el și Tănase făceau ce voiau ei, pe lângă relațiile personale cu Gigi Becali sau cu Mihai Stoica.

Când te simți așa important ai încredere și îți ies niște lucruri, care în momentul în care te duci la echipa națională nu îți mai reușesc. Nu pentru că nu ar fi la fel de bun, pentru că nu mai ai încredere aia în tine, nu te mai simți la fel de important, lucru care contează extrem de mult”, a spus Cirpian Marica, în exclusivitate, în emisiunea PoveștileSport.ro.

Mijlocașul proaspăt transferat la vicecampioanei Belgiei a reușit 15 goluri și opt assist-uri în 51 de partide jucate în tricoul lui FCSB, în sezonul trecut.

Darius Olaru este cota la 4,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.