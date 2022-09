Motivul pentru care Simona Halep s-a despărțit de românii din staff: „Am vrut să fac asta”

La 30 de ani, Simona Halep a suferit numeroase transformări în viața sa profesională, de-a lungul sezonului 2022. Jucătoarea din Constanța l-a angajat pe Patrick Mouratoglou, în a patra lună a anului, după ce s-a antrenat pentru prima dată la o academie de tenis.

În procesul de tranziție, Simona Halep a renunțat la cei doi antrenori români, Adrian Marcu și Daniel Dobre, dar și la mai mulți membri vechi ai staff-ului, printre care preparatorul fizic, Teo Cercel, dar și managerul Virginia Ruzici. „Când decid ceva, întotdeauna mi-o asum întru totul, și am avut încredere maximă în Patrick. Am vrut să lucrez cu oamenii lui și să-i las să se ocupe de mine. Din acest motiv am făcut schimbări în echipa mea. Am simțit că a fost lucrul potrivit de făcut: să îmi asum complet acest proiect nou,” a declarat Simona Halep, motivându-și deciziile.

Simona Halep, vorbind despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou: „Am simțit să îmi asum complet acest proiect nou.”

„A fost o călătorie fantastică.

Aş vrea să îi mulţumesc Virginiei Ruzici pentru dăruirea nesfârşită de care mi-a dat dovadă nu doar mie ca sportivă, ci şi ca prietenă apropiată. Au fost 14 ani fantastici de experienţă împreună şi o reală încântare să colaborez cu ea. Voi preţui mereu prietenia noastră.

Acum, aş vrea să primesc un nou membru în echipa mea. Sunt încântată să anunţ că voi colabora cy Nina Wennerstrom şi echipa Wesport – Sport Management”, a scris Simona Halep pe Facebook, în luna mai, anunțând despărțirea de Virginia Ruzici.

Mesajul complex transmis de Simona Halep la finalul sezonului 2022

„Salutare tuturor,

Aș vrea să vă informez în legătură cu situația mea actuală, să reflectez asupra celor întâmplate în acest an și să împărtășesc cu voi sentimentele mele cele mai profunde.

După cum știți, pentru că am vorbit despre acest lucru de multe ori, în februarie am fost foarte aproape să renunț la tenis, pentru că nu mai credeam că am suficientă putere să mă întorc în top 10. Am trecut prin perioade de anxietate și m-am gândit să mă opresc, pentru că era nesănătos din punct de vedere emoțional.

După aceea, am avut noroc descoperind Academia lui Patrick Mouratoglou, unde am simțit atât de multă pasiune încât a reaprins pasiunea mea pentru tenis. Mulțumită lui Patrick, am început să cred că încă pot juca un tenis la nivel înalt. Am fost total deschisă la toate îndrumările lui și la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o depun.

Am făcut totul cu maximum de devotament. Obiectivul meu a fost foarte clar: mi-am acorat un an să revin în top 10.

Când decid ceva, întotdeauna mi-o asum întru totul, și am avut încredere maximă în Patrick. Am vrut să lucrez cu oamenii lui și să-i las să se ocupe de mine. Din acest motiv am făcut schimbări în echipa mea.

Am simțit că a fost lucrul potrivit de făcut: să îmi asum complet acest proiect nou.

„Să am cel mai bun antrenor alături de mine mi-a adus un plus de presiune.”

A fost o perioadă foarte dură, pentru că eu întotdeauna pun presiune asupra mea însămi, iar să am cel mai bun antrenor alături de mine mi-a adus un plus de presiune în a câștiga și a obține rezultate bune.

Asta s-a încheiat cu atacul de panică resimțit în meciul din Paris. Am simțit că Roland Garros era momentul în care trebuia să joc grozav, datorită întregii munci depuse. Nu am putut gestiona presiunea și m-am prăbușit.

Apoi am discutat cu Patrick și i-am spus că trebuie să mă relaxez, pentru că nu pot juca punând presiune asupra mea și i-am cerut să fie răbdător cu mine în următoarele șase luni. Fără așteptări. M-a ascultat, a fost de acord și m-a susținut sută la sută.

După acest episod am putut să joc cel mai bun tenis al meu, iar progresul a fost mai rapid decât m-aș fi așteptat vreodată. În doar două luni, eram revenită în top 10. Obiectiv îndeplinit!

Dar apoi, când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată mental. Având probleme de respirație de mulți ani deja, care s-au înrăutățit, am decis să mă supun sfaturilor medicilor și să fac operația necesară.

Nu aș fi putut să o fac mai devreme, pentru că nu am găsit trei luni libere pentru recuperarea de după, întrucât tenisul mi-a fost prioritatea numărul unu.

Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine, personal. De aceea am făcut și operația estetică, pe care voiam să o fac de mult, pentru că nu îmi plăcea nasul meu deloc.

Așa că am făcut-o și pe asta, am rezolvat problema atât funcțional, cât și estetic. Știu că mulți veți putea să mă înțelegeți.

Nu știu cât va dura recuperarea, pe moment nu mă gândesc la nimic, decât la recuperare.

Ce e cert e că anul acesta nu voi mai juca în niciun turneu oficial. Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, umplut cu toate experiențele posibile.

Ne vedem pe teren, 2023! Simt că încă am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins,” a scris Simona Halep, într-un mesaj amplu, transmis cu grijă la detalii, prin intermediul rețelelor sociale.

Ion Țiriac a vorbit despre intimitatea Simonei Halep, după divorț: „E persoană publică, trebuie să împartă și ce nu îi convine”