Iga Swiatek - Ons Jabeur, finala US Open 2022

sâmbătă, 10 septembrie

Prmele jucătoare în clasamentul WTA LIVE, Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) și Ons Jabeur (28 de ani, 5 WTA) vor disputa ultimul act al Openului American, ediția 2022.

În semifinale, tunisianca Jabeur a dispus cu sânge rece de cea mai în formă jucătoare a verii, Caroline Garcia, pe care a învins-o scor 6-1, 6-3, în doar 66 de minute, anulând moralul adus franțuzoaicei de cele 31 de succese bifate în precedentele 35 de meciuri directe.

Jabeur a pus doar 43% din primele serve în teren, dar, cu toate acestea, a servit opt ași, spre deosebire de Caroline Garcia, care a servit cu o constanță de 72% cu prima servă, dar a reușit doar doi ași.

21-12 a fost raportul loviturilor direct câștigătoare, în fața jucătoarei africane, iar cele 23 de erori neforțate comise de Garcia (15 pentru Jabeur) au fost suficiente pentru ca Jabeur să încheie semifinala cu 33% mai multe puncte câștigate.

