Prețurile biletelor nu se justifică! Absența Simonei Halep scade enorm nivelul de interes acordat turneului WTA de la Cluj-Napoca

Simona Halep, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse nu s-au înscris pe lista oficială a jucătoarelor care și-au manifestat intenția de participare la Transylvania Open, întrecerea de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca programată în săptămâna 10-16 octombrie, informează jurnalistul Daniel Radu.

Între timp, Simona Halep a confirmat că sezonul 2022 s-a încheiat pentru ea, fanii tenisului românesc sperând însă în continuare la o răzgândire din partea Soranei Cîrstea și Gabrielei Ruse.

Aceeași sursă confirmă că turneul din Transilvania se va bucura de prezența următoarelor jucătoare: Irina Begu, Ana Bogdan, Barbora Krejcikova, Emma Răducanu, Anastasia Potapova, Anhelina Kalinina, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Tereza Martincova și Magda Linette, printre altele.

Sincronizarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca nu este cea mai fericită în acest an, în aceeași săptămână desfășurându-se la San Diego un turneu de calibru WTA 500.

Arena BT va putea găzdui spectatori în 2022, atât timp cât nu vor exista evenimente de forță majoră care să împiedice buna derulare a competiției. În acest an, Transylvania Open va avea loc în săptămâna 10-16 octombrie, iar pe tabloul principal vor fi regăsite 32 de jucătoare. Premiile totale puse în joc vor însuma $251,750.

În 2021, rețeta financiară a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, intitulat Transylvania Open a devenit un dezastru pentru organizatori, începând cu o seară înainte de calificări, când Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat introducerea unor noi restricții, care interzic, printre altele, accesul spectatorilor la evenimentele sportive, indiferent de statutul vaccinării.

Emma Răducanu și Barbora Krejcikova, cele mai faimoase jucătoare de tenis participante la Transylvania Open

Ediția 2022 a Openului Transilvaniei propune prețuri de 750 de lei, la inelul superior, respectiv 950 de lei, la tribuna inferioară pentru un abonament care oferă acces la toate partidele pe întreaga durată a întrecerii.

În primul tur, prețul unui tichet de acces variază între 95 și 110 lei, iar spectatorii care doresc să asiste pe viu la finalele de dublu și de simplu ale turneului vor fi nevoiți să plătească între 275 și 300 de lei pentru un bilet.

Anul trecut, organizatorii au dezvăluit că totalitatea costurilor de organizare au atins suma de 1,2 milioane de euro.

