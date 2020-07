Sute de politisti si jandarmi, detasati pe Litoral, pentru a pazi turistii si terasele. Vela: "Nu vrem sa inchidem plajele, dar o vom face"

In lunile urmatoare, MAI va avea efective sporite pe Litoral, care sa mareasca numarul si frecventa controalelor anti-Covid-19.

Dupa ce au aparut imagini care prezentau turisti facand hora in fata unor terase, petreceau fara grija infectarii cu Covid-19 si fara masti medicale si distantarea sociala ceruta de autoritati, Ministerul Afacerilor Interne a detasat pe litoralul romanesc al Marii Negre sute de politisti si jandarmi, care vor avea grija ca regulile sa fie respectate mai strict. Acestia vor avea alaturi de ei reprezentanti ai altor institutii, care vor putea dispune amenzi, dar si inchiderea restaurantelor, teraselor si plajelor.

”Am detasat politisti din tara, care vor fi prezenti in statiuni, le vor explica oamenilor ca nu e bine sa incalce regulile de protectie sanitara, agentilor economici, operatorilor economici care organizeaza plaje, terase, ca este pacat sa stricam ceea ce am construit, am muncit cu totii, timp de patru - cinci luni. Avem pe serie peste 200 de politisti care au venit pe Litoral din alte judete, politisti si alte forte care vin aici sa ii sustina, pe cei din Constanta. Aceasta serie va sta pana la inceputul lunii august si urmatoarea serie va sta pana in weekendul din 6 septembrie. Vor fi controlate mai multe unitati si de mai multe ori, veti vedea ca operatorii economici, care incalca regulile, vor avea autorizatia de functionare suspendata.

Echipajele de politie nu au fost foarte bine organizate aici, pe Litoral, nu au fost foarte bine prezentate in spatiul public si atunci, daca ai un singur echipaj care o data la trei ore trece pe faleza, e normal ca agentii economici nu au respectat prevederile. Vor fi mai multe patrule, vor fi controale mixte si se vor suspenda autorizatiile. Sunt adeptul unor controale mixte, unor echipaje mixte cu reprezentanti de la alte institutii care au atributii in zona sanitara, in zona comerciala si protectia alimentara, astfel incat sa se poata lua decizii care au un impact mai mare asupra operatorului ce incalca regulile, aceea de a suspenda autorizatia de functionare.

Cred ca din acest moment operatorii economici vor fi mai rigurosi, mai atenti, astfel incat sa creeze acel spatiu de siguranta, pentru ca e pacat ca un turist care vine aici sanatos sa plece acasa bolnav. Sper sa nu se ajunga in situatia in care sa se inchida plaje, sa fie asemenea masuri care pana la urma fac rau turistului, care vine sa se bucure de mare sau de soare. Cred ca oamenii vor intelege situatia. Nu vrem sa inchidem plajele, dar, daca va fi nevoie, o vom face", a declarat Marcel Vela, ministrul de Interne.