A fost Zika, acum coronavirus: Simona Halep se gandeste sa boicoteze US Open 2020

Participarea Simonei Halep la US Open 2020 este incerta.

Dupa ce guvernatorul comitatului New York, Andrew Cuomo a dat unda verde desfasurarii Grand Slam-ului newyorkez fara spectatori in perioada 31 august - 13 septembrie, declaratiile Simonei Halep si ale purtatoarei sale de cuvant indica probabilitatea ridicata ca numarul 2 WTA sa nu participe la Flushing Meadows in acest an, alegand sa se concentreze pe Roland Garros, competitie actualmente programata sa inceapa la doar 7 zile dupa finalul US Open (20 septembrie - 4 octombrie)..

"Suntem in mijlocul unei pandemii globale, exista riscuri cand vine vorba despre calatorit la care se adauga o posibila carantina si toate schimbarile din jurul turneului, toate acestea ma fac sa ma gandesc bine. Nu mi se pare o idee frumoasa si cred ca o sa fie greu pentru toti sportivii. Dar cel putin se pot face turneele, ceea ce e important pentru perioada asta grea," a declarat Simona Halep pentru Antena Sport.

"Bineinteles ca aceste conditii pentru US Open se pot schimba si am inteles ca jucatorii au pana in luna iulie sa decida daca se vor inscrie sau nu'', a afirmat purtatoarea de cuvant a Simonei Halep pentru Reuters. "Dar daca aceste conditii pentru US Open sunt cele aparute in presa, dupa cum a mai spus Simo in repetate randuri, e putin probabil sa joace. Situatia este fluida si nimic nu este decis suta la suta," a mai spus purtatoarea de cuvant a campioanei en-titre de la Wimbledon.

Serena Williams si-a anuntat deja participarea la US Open, insa primele doua numere ale clasamentului mondial, Ashleigh Barty si Simona Halep s-au aratat pana acum mai degraba sceptice cu privire la dorinta de a lua parte la Openul American in acest an.