Lisabona, in carantina din cauza noului coronavirus! UEFA nu are o solutie de rezerva! Ce se intampla cu Final 8-ul Champions League! 

UEFA a stabilit ca meciurile din sferturile de finala, semifinalele si finala Champions League sa se joace la Lisabona, in august.

Acest program ar putea suferi modificari avand in vedere numarul mare de infectari din Portugalia. De astazi, 1 iulie, Lisabona este in carantina, in 19 cartiere inregistrandu-se un numar mare de noi cazuri de imbolnavire.

Potrivit reprezentantilor UEFA, forul spera ca totul sa fie in regula si sa se poata organiza turneul in Portugalia, un plan de rezerva nefiind luat in calcul.

Sezonul in Europa a fost intrerupt in luna martie, din Liga Campionilor fiind acum de disputat 4 meciuri retur din optimile de finala, in locatii care nu au fost inca dezvaluita, si apoi celelalte faze eliminatorii. Deja calificate in sferturile de finala sunt PSG, RB Leipzig, Atletico Madrid si Atalanta.

Toate meciurile din Champions League vor avea loc in luna august.