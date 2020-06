COVID-ul a prins-o la fileu:) Cat de frumoasa e sotia lui Viktor Troicki, imbolnavita cu coronavirus la turneul lui Djokovic

Viktor Troicki (34 de ani), al treilea tenismen imbolnavit cu Covid-19 la turneul de tenis organizat de Novak Djokovic, a mai primit o veste proasta, sotia sa insarcinata, Aleksandra, aflandu-se in aceeasi postura.

"Fiica mea a avut rezultat negativ, dar eu si cu sotia mea am avut rezultat pozitiv", a declarat Troicki despre situatia complicata in care a ajuns familia jucatorului in urma participarii acestuia la Adria Tour, competitia demonstrativa de la Belgrad pusa la cale de Djokovic. Cel mai ingrijorator e faptul ca Aleksandra se afla pe ultima parte a sarcinii, ea urmand sa nasca al doilea copil al cuplului, astfel ca bebelusul ar putea fi la randul lui purtator al virusului.

Aleksandra, care a nascut pentru prima data in iunie 2017, e considerata una dintre cele mai frumoase femei din Serbia, iar contul sau de Instagram e plin de fotografii sexy, atat singura cat si in compania sotului tenismen. Actrita si model, ea a a cunoscut apogeul in cariera in 2010, prin rolul din filmul "Montevideo, Bog te video", aparitie care i-a adus ulterior numeroase contracte in modelling.

Aleksandra si Viktor s-au casatorit in noiembrie 2016, nunta fiind una spectaculoasa, cu invitati de marca, printre care si Novak Djokovic, cel care l-a atras acum pe Troicki in lupta cu coronavirusul.