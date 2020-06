"Sunt 90% campioni. Doar o minune ne mai da titlul! Numai Arlauskis i-a ajutat pe CFR!" Tanase, SOCAT de rezultatul din derby! Ce spune de coronavirus: 'Cred ca de la noi a plecat virusul asta!"

Florin Tanase anunta ca FCSB mai are doar sanse teoretice la titlu dupa infrangerea de la Cluj.

Tanase spune ca echipa sa a facut un meci peste asteptari si ca numai interventiile lui Arlauskis au pastrat punctele la Cluj.

"Ne asteptam sa luam punct sau puncte aici, nu ne asteptam sa pierdem. Am facut un meci foarte bun, am dominat tot jocul, dar din pacate norocul nu poate fi antrenat. Dupa parerea mea, in seara asta un singur jucator a facut ca cei de la CFR sa castige: Arlauskis. A facut un meci senzational. Ca de obicei in ultimii ani, cand au luat titlul, Arlauskis a fost cel mai bun. Se intampla sa nu castigi, daca aveam putin noroc azi nu trebuia sa pierdem, am facut un joc bun. Cu siguranta CFR e 90% campioana. Numai o minune poate sa-i faca sa piarda titlul. Azi ne-am miscat destul de bine, nu ma asteptam sa ne miscam asa bine. E obositor acum la inceput, dar dupa fiecare meci vom acumula cate ceva!", a spus Tanase la Digisport.

Capitanului de la FCSB nu-i convine ca se joaca fara suporteri si cere accesul fanilor la meciuri:

"A fost ca un meci amical, e urat fara suporteri. Chiar daca mai auzi o injuratura, e altceva cu fani in tribuna. Nu inteleg de ce nu sunt primiti la meciuri. Si cu acest protocol... probabil sunt prost informati, cred ca de la noi a plecat virusul!".