Detalii de ultima ora despre constructia noului stadion Dinamo: "Lucrurile se misca in directia cea buna!" Cand ar urma sa inceapa lucrarile

Joi a fost prezentat proiectul noii academii de fotbal de la Clubul Sportiv Dinamo.

La conferinta de presa de dupa acest eveniment au participat Ionel Danciulescu, care a fost numit in functia de manager tehnic al acestei academii, dar si Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Fostul atacant al lui Dinamo a vorbit despre constructia noului stadion Dinamo si s-a aratat foarte optimist in ceea ce priveste finalizarea acestuia intr-un timp scurt.

"In cel mai scurt timp Dinamo va incepe constructia unui nou stadion aici. Nu stiu cand va incepe, dar cu siguranta in acest an sper sa inceapa aceasta construcie a stadionului.

Proiectul stadionului va merge inainte indiferent de ce va fi. Cel mai important este ca daca pana acum au fost tot felul de promisiuni, de lucruri spuse, acum chiar se misca lucrurile si se misca in directia cea buna", a spus Ionel Danciulescu la conferinta de presa.

De asemenea, fostul director sportiv al clubului alb-rosu a vorbit si despre capacitatea pe care ar urma sa o aiba viitorul stadion, precizand ca acest aspect nu este cel mai important, ci faptul ca acesta sa fie gata cat mai repede.

"Important este sa se construiasca un nou stadion. Ca vor fi 30, ca vor fi 28, ca vor fi 27 de mii de locuri, eu cred ca e mai putin important. Hai sa avem noi acest stadion nou si vom vedea dupa aceea", a adaugat Danciulescu.