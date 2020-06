BREAKING NEWS | CORONAVIRUS in playoff-ul Ligii 1! Un fotbalist a fost depistat POZITIV: anunt de ULTIMA ORA

Un fotbalist din Liga 1 a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

UPDATE 13:15: Jonathan Rodriguez este cel infectat!

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, spune ca jucatorul nu a luat contact cu niciun coleg de la revenirea in tara si programul Botosaniului nu e in pericol:

"Programul echipei FC Botosani nu este in pericol. El a fost plasat in carantina de cand a ajuns in Romania. Acum va urma procedura legala intr-un astfel de caz", a declarat Justin Stefan pentru Digi Sport.

Rodriguez ar fi trebuit sa intre in programul pe 1 iulie, insa va ramane 10 zile internat in spital, dupa care va fi testat din nou.

Un nou caz de Covid-19 a fost depistat la Botosani, echipa din playoff-ul Ligii 1.

Potrivit monitorulbt.ro ar fi vorba despre unul dintre cei doi jucatori argentinieni repatriati de Botosani.

Jonathan Rodriguez (30 de ani) si Juan Casini (23 de ani) au revenit in tara pe 18 iunie si au fost plasati in izolare.

Potrivit sursei citate, inainte de a fi scos din carantina unul dintre cei doi fotbalisti a fost depistat pozitiv:

"Testarea a fost facuta, conform normelor metodologice in vigoare, in astfel de situatii. A fost declansata o ancheta epidemiologica", a precizat medicul Monica Adascalitei, directorul DSP Botosani.

Fotbalistul ar fi trebuit sa intre in programul echipei de la 1 iulie.