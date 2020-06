Ce a declarat magazionerul lui Dinamo dupa ce a fost depistat cu noul coronavirus. "Eu nu am niciun simptom, n-am absolut nimic"

La Dinamo a fost depistat primul caz de coronavirus din Liga 1.

Magazionerul echipei a iesit pozitiv, iar acum acesta este internat la spitalul "Victor Babes", langa un alt pacient bolnav de COVID-19.

Dinamo urma sa joaca in playout cu Chindia Targoviste, dar meciul a fost amanat. De asemena si urmatorul meci, cel cu Hermannstadt a fost anulat.

Magazionerului echipei, Catalin Clincea, i-a fost efectuat un nou test, iar el spera sa fie negativ de aceasta data.

"Este adevarat ca sunt internat carantinat cu o persoana care are coronavirus, nu fac eu alegerile. Eu nu am niciun simptom, n-am absolut nimic. Celalalt pacient a facut intr-o zi temperatura. Astazi primesc rezultatul celui de-al doilea test si voi vedea. Dar indiferent de rezultat trebuie sa stau 14 zile la spital. Din fericire, familia mea este in regula. Iar eu tot ce imi doresc este sanatate. Ceea ce pot sa asigur pe toata lumea este ca eu chiar m-am protejat cum am putut mai bine si vedeti totusi ce s-a intamplat", a declarat Catalin Clincea conform doardinamo.ro

Presedintele clubului, Florin Prunea, spera ca rezultatul urmatorului teste sa fie negativ pentru a evita intrarea clubului in izolare.

"Eu am vorbit de dimineata ca Catalin, nu are niciun simptom, nu are absolut nimic, dar sigur ca este putin ingrijorat. Sper ca al doilea test al lui sa iasa negativ si sa revenim la normal. Sigur ca echipa va fi testata din nou, dar acum asteptam rezultatul celui de-al doilea test. Astazi nu s-a facut antrenament pentru ca a fost cazul de coronavirus. Toata lumea este ingrijorata, dupa atatea luni se intampla ce se intampla si ni s-a intamplat chiar noua", a declarat Florin Prunea pentru DigiSport.