Inca un caz de coronavirus in Premier League! Fotbalistul depistat pozitiv a fost pe teren in partida dintre Manchester City si Arsenal!

Cluburile din Premier League nu scapa de pericolul cauzat de Covid-19.

Arsenal si-a testat jucatorii cu cateva zile inainte de meciul cu Manchester City, insa rezultatele au intarziat, iar unul dintre fotbalistii lui Mikel Arteta a intrat pe teren desi a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. In plus, el a intrat in contact cu cativa coechipieri. Acum, acestia trebuie sa stea 7 zile in carantina.

Potrivit Diario Sport, identitatea fotbalistului nu a fost divulgata. Jucatorii lui Arsenal au fost retestati, rezultatele fiind negative.

Acesta nu este primul caz de coronavirus din echipa "tunarilor". Inca de la inceputul epidemiei, clubul a fost afectat de noul virus, insusi antrenorul Arteta fiind infectat. Din fericire, el s-a vindecat, reusind sa invinga boala.

"Mi-a luat 3 sau 4 zile ca sa incep sa ma simt mult mai bine si cu mai multa energie, sa las deoparte simptomele, iar acum ma simt foarte bine", declara tehnicianul la finalul lunii martie, pentru publicatia La Sexta.