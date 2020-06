Florin Bratu, reactie dupa ce doi jucatori de la Chiajna au fost testati POZITIV de Covid-19! Toata echipa e in carantina

Concordia Chiajna s-a reunit pentru a incepe pregatirile pentru noul sezon din Liga 2.

Jucatorii au fost testati de Covid-19, iar in urma rezultatelor, doi jucatori au fost depistati pozitiv: Andrei Marc si Ionut Biceanu. Astfel, toata echipa si staff-ul a fost bagata in izolare pentru o saptamana, iar marti urmeaza sa fie supusi unui nou test.

Antrenorul Chiajnei, Florin Bratu a vorbit despre situatia de la club.

"Nu am apucat sa stam impreuna. Ne-am intalnit doar atunci cand am fost sa facem testele. Pentru ca a iesit asa, o saptamana am fost nevoiti sa stam acasa. Maine (n.r 30 iunie), conform protocolului, repetam testarea", a spus Florin Bratu la Digi Sport.