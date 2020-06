Reactia lui Gigi Becali dupa ce un membru din loja FCSB a fost depistat cu coronavirus! Care este situatia patronului 

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea de a fi infectat cu noul coronavirus.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a fi infectat cu Covid-19 dupa ce Teia Sponte, un apropiat al finantatorului, a fost depistat pozitiv. Desi spune ca nu a prea tinut cont de acest virus, Becali si-a protejat fata si nu s-a apropiat la mai mult de 2 metri de ea.

"Da, este internat la spital, nu ne-am intalnit in ultima vreme. Ce trebuia sa faca, eu nu am tinut cont de niciun coronavirus. Pai Teia si cand se ducea la piata, nu se dadea jos din masina. Le punea in portbagaj si cu masca si uite.

M-am intalnit cu fata mea si nici nu am imbratisat-o, am stat la 2 metri de ea. Vreau sa imi protejez fata, de mine nu imi e frica. M-am testat si eu, normal, ca sa stiu, cum sa nu te testezi? Am fost si eu la echipa, m-am testat inainte.", a spus Gigi Becali la Ora exacta in Sport de la PRO X.

Aceasta veste a venit odata cu cea a infectarii magazionerului de la Dinamo si a medicului de la FC Botosani. Meciurile ambelor echipe au fost amanate, dupa ce ele trebuiau sa evolueze in Liga 1 in acest weekend, in primul meci de dupa pandemie.