"Luam Cupa si va trece TOT! Am stat degeaba 7 zile in casa, ascunsi, a fost o eroare. Magazionerul e negativ la coronavirus!" Lazar, in LACRIMI dupa 1-3 cu Sepsi

Vali Lazar spune ca dinamovistii vor da totul pentru un rezultat mare in turul semifinalelor din Cupa contra FCSB, joi seara.

Lazar a venit la interviu dupa infrangerea cu Sepsi cu lacrimi in ochi. Mijlocasul anunta ca jucatorii lui Mihalcea vor intoarce situatia in favoarea lor printr-un rezultat important cu FCSB.

"Am stat 6-7 zile in casa, am avut 3 antrenamente, am stat ascunsi in casa ca sa nu ne vada cineva, sa nu ne dea la televizor. A fost un ghinion. Sunt foarte suparat pentru ca ne-am antrenat perfect si dintr-o eroare am stat atatea zile in casa. Magazionerul e negativ la ultimele doua teste. Sepsi au avut o viteza sau mai multe in plus fata de noi. Sper sa spalam rusinea asta in meciul de joi, iar in campionat sa revenim si sa urcam. Am avut 4-5 ocazii clare, n-a fost sa fie, avem 3 zile de antrenamente inainte de Steaua.

Nu suntem suparati pe Perovic, puteam sa avem 2-3 la 1. Nu poti sa fii suparat pe un coleg. Poate sunt probleme si la alte echipe, dar la Dinamo se vad altfel. O sa ne unim, o sa ne antrenam si o sa fie bine, spre supararea multora care vorbesc de noi. Suntem suparati pe debutul negru al lui Mister. Sper sa castigam Cupa si va trece tot. Avem 3 zile, sper sa avem un tonus bun, o pregatire buna, ne vom lupta de la egal la egal cu ei!", a spus Lazar la Digisport.