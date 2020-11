Dinamo, OUT din Stefan cel Mare?! Ministerul de Interne ar putea sa-i interzica echipei sa mai joace acasa!

Meciul dintre Dinamo si FC Voluntari se disputa in Stefan cel Mare.

Desi Dinamo nu ar avea bani pentru a juca pe Arena Nationala, aceasta ar putea fi ultima partida gazduita de traditionalul stadion al "cainilor rosii", potrivit GSP.

Se pare ca ministrul Marcel Vela s-a sesizat fata de problemele de la club si, tinand cont de datoriile la stat pe care le au dinamovistii, Ministerul Afacerilor Interne nu ar fi dispus sa isi lege numele de cel al unui club cu mari probleme financiare.

Astfel, potrivit unor surse din Stefan cel Mare citate de GSP, nimeni nu mai vrea sa se asocieze cu Dinamo, iar clubul risca sa fie interzis pe stadionul central. In plus, echipa este in pericol sa fie sanctionata de FRF daca nu plateste 50.000 de euro pana la finalul acestei luni.

"Parca au virusi! De fiecare data cand intreaba pentru vreun contract de sponsorizare sau surse de finantare, li se inchide usa in nas, nu vrea nimeni sa-si lege numele de actualul Dinamo. E dezastru! Mai rau decat pe vremea lui Negoita, inainte de insolventa, mai rau decat in primavara", au spus apropiatii clubului.

Dinamo a fost aproape de a nu putea organiza nici meciul cu FC Voluntari, cheltuielile de meci fiind achitate cu doar cateva ore inainte de startul partidei.

Meciul dintre Dinamo si FC Voluntari este programat de la ora 20:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.