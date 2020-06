Prima reactie a ministrului Ionut Stroe dupa cazurile de coronavirus din Liga 1! "Au spus ca au luat masuri! Cum s-a ajuns la infectari?"

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a reactionat dupa ce au fost depistate primele cazuri de infectare cu Covid-19 la echipe din Liga 1.

Acesta a spus ca nu intelege de ce au ajuns cluburile in aceasta situatie in conditiile in care cu totii au declarat ca respecta regulile si ca au luat masuri de protectie.

"Este un eveniment nefericit care ne confirma ca trebuie sa fim foarte precauti. Vedem acum, la doar 24 de ore distanta de primul meci din Liga 1, ca acel cadru gandit de Ministerul Tineretului si Ministerul Sanatatii si protocoalele medicale ale FRF si LPF are un rol critic in a-i apara pe toti fotbalistii si sportivii, nu doar pe cei de la o anumita echipa.

Imi pare rau de situatia creata, dar sunt sigur ca ea putea fi evitata daca ramaneam la planul initial, in care jucatorii stateau in cantonament. Cluburile si LPF au spus ca au luat toate masurile, de aceea nu inteleg de ce s-a ajuns la infectari", a declarat Ionut Stroe, potrivit Agerpres.

Reamintim ca magazionerul lui Dinamo, medicul celor de la FC Botosani si un jucator de la a doua echipa a moldovenilor au fost depistati pozitiv. Astfel, partidele Dinamo - Chindia Targoviste si CS U Craiova - FC Botosani au fost amanate. De asemenea, pentru dinamovisti a fost amanat si meciul din etapa intermediara de la jumatatea saptamanii viitoare, contra lui FC Hermannstadt.