Osasuna s-a impus în fața lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din runda 25 din La Liga.

„Los Blancos” au punctat prin Vinicius (73'), în timp ce gazdele au marcat prin Budimir (38') din penalty și prin Raul Garcia (90').

Real Madrid poate pierde primul loc după doar o etapă

Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a făcut o primă parte foarte salbă, iar în finalul ei Ante Budimir a transformat o lovitură de la 11 metri și Osasuna a intrat în avantaj la cabine.

Madrilenii au introdus jucători în zona ofensivă pentru a pune presiune, și a funcționat. Vinicius a egalat din pasa lui Valverde și Realul spera din nou la cele trei puncte.

Toate speranțele lor au fost năruite de Raul Garcia, care a decis soarta meciului după ce a fost servit perfect de Moro.

În urma acestui rezultat, Real Madrid rămâne cu 60 de puncte, dar poate fi depășită în clasament de Barcelona care are 58 de puncte.

Catalanii joacă pe „Camp Nou”, duminică, de la ora 17:15, cu Levante și pot reveni pe primul loc după doar o etapă de când au cedat „fotoliul de lider”.