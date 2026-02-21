Echipa feminină U14 a România a câștigat titlul la Campionatul European Indoor – Winter Cup, după ce a învins Ucraina cu scorul general de 2-1 în finală.

România, campioană europeană la tenis! Aur istoric pentru „tricolore”

Parcursul „tricolorelor” a fost unul de poveste. România a trecut fără emoții de Cehia, scor 3-0, în sferturi, iar în semifinale a eliminat favorita numărul 1, Marea Britanie, după un duel câștigat cu 2-1.

În finală, Natalia Dicu a deschis drumul spre trofeu cu o victorie categorică, 6-0, 6-1. Ucraina a egalat după înfrângerea suferită de Eva Bulai, iar titlul s-a decis la dublu. Perechea formată din Natalia Dicu și Natalia Dragomir s-a impus dramatic, 6-4, 4-6, 10-8, și a adus aurul României.

Federația Română de Tenis a transmis un mesaj de felicitare prin intermediul rețelelor sociale.

„Performanță istorică pentru tenisul românesc: România, campioană europeană U14 indoor!

Echipa feminină U14 a României a obținut o performanță de referință pentru tenisul românesc, câștigând titlul la Campionatul European Indoor – Winter Cup, în urma victoriei cu 2-1 în finala disputată împotriva Ucrainei.

Parcursul echipei noastre a fost unul remarcabil prin constanță și maturitate competițională. În sferturile de finală, România s-a impus cu 3-0 în fața Cehiei, iar în semifinale a învins favorita numărul 1, Marea Britanie, cu 2-1, calificându-se în ultimul act al competiției.

Finala a debutat cu victoria categorică a Nataliei Dicu în fața Annei Kuznetsova, scor 6-0, 6-1. Reprezentativa Ucrainei a restabilit egalitatea prin succesul obținut de Mariia Kocherzhenko în meciul cu Eva Bulai, 6-2, 6-1. Titlul european a fost decis în proba de dublu, unde perechea Natalia Dicu / Natalia Dragomir a demonstrat echilibru, determinare și rezistență mentală, impunându-se cu 6-4, 4-6, 10-8.

Echipa României a fost alcătuită din Eva Bulai, Natalia Dicu și Natalia Dragomir, sub coordonarea căpitanului Radu Popescu.

Titlul obținut reprezintă prima medalie de aur europeană indoor la categoria U14 din istoria României și confirmă valoarea acestei generații, precum și eficiența programelor de pregătire dedicate performanței la nivel juvenil.

Federația Română de Tenis felicită sportivele și staff-ul tehnic pentru profesionalismul, disciplina și spiritul de echipă demonstrate pe întreaga durată a competiției. Această performanță reconfirmă potențialul tenisului românesc și angajamentul Federației pentru dezvoltarea continuă a sportivilor de perspectivă”, a scris FRT pe Facebook.