Tottenham - Arsenal, exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Radu Drăgușin, anunțat titular în North London Derby

Tottenham - Arsenal se va disputa astăzi, începând cu ora 18:30. Derby-ul nord-londonez din Premier League, din etapa a 27-a, va fi transmis în exclusivitate de VOYO și redat în format LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro.

LIVE VIDEO | Tottenham - Arsenal, azi de la 18:30, pe VOYO și Sport.ro Tottenham are emoții în lupta pentru evitarea retrogradării din campionatul Angliei. Spurs ocupă locul 16 cu 29 de puncte, cu doar patru „lungimi” avans față de zona roșie a clasamentului, pornită de la West Ham (poziția a 18-a). De cealaltă parte, Arsenal este liderul în Premier League cu 58 de puncte. „Tunarii” nu își mai permit pași greșiți în lupta pentru campionat, după ce au înregistrat în precedentele două jocuri doar remize.

Radu Drăgușin, șanse mari să fie titular Radu Drăgușin are șanse foarte mari să fie titular, după ce a fost introdus în formula de start din ultimele trei jocuri în campionatul Angliei. Mai mult decât atât, noul antrenor Igor Tudor l-a lăudat la conferința de presă premergătoarea derby-ului: „Era foarte tânăr, i-am remarcat imediat talentul. Abilitățile sale erau evidente încă de atunci (n.r.- de la Juventus). E încă tânăr, dar nu ca acum patru sau cinci ani”. Echipele probabile din Tottenham - Arsenal Tottenham (4-3-3): Vicario - Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence - Gallagher, Palhinha, Sarr - Kolo Muani, Solanke, Simons.

