Campioana României a bifat 11 victorii și șapte remize, la care s-au adăugat nouă rezultate negative, în 27 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României.

Pentru FCSB urmează meciul cu Metaloglobus București de luni seară, ora 20:00, din runda #28. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Elias Charalambous a făcut anunțul: ”OUT! Nu știm când va reveni”

La conferința de presă premergătoare, Elias Charalambous a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va juca împotriva lui Metaloglobus și că între buturi va rămâne titular tânărul goalkeeper Matei Popa.

Popa are deja patru apariții în sezonul regulat

”Trebuie să jucăm cu un jucător u21, acum jucăm cu Popa, trebuie să ne decidem cu cine vom juca. Târnovanu este OUT, dar calitatea lui rămâne. Nu știm când va reveni, dar cu siguranță este un portar cu un viitor uriaș”, a spus Charalambous.