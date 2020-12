Cristina Neagu a iesit la ATAC dupa ce a fost criticata pentru evolutiile de la Euro! "Cine spune asta, nu cunoaste handbalul"

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a jucat doua meciuri la Campionatul European din Danemarca.

Tricolorele au pierdut partida de debut, 19-22 cu Germania, si s-au impus in fata Poloniei, scor 28-24, ultimul meci al grupei D fiind programat luni, de la ora 21:30, in compania Norvegiei. Romania este deja calificata, in urma victoriei in fata Poloniei, in grupele principale ale Europeanului din Danemarca.

Inaintea meciului cu Norvegia, Cristina Neagu a facut cateva declaratii dure. Capitanul echipei nationale a recunoscut ca nu este in cea mai buna forma, dar a declarat ca face eforturi pentru a-si ajuta echipa, criticandu-i pe cei care nu inteleg ceea ce se intampla pe teren, judecandu-le pe handbaliste dupa doua partide.

"Inteleg ca lumea s-a obisnuit sa marchez 10 goluri pe meci, insa in handbal nu e vorba doar despre asta! Am spus ca echipa nu trebuie sa se bazeze doar pe mine, este sport de echipa. Stiu ca in ultimii 10 ani am avut de fiecare data o evolutie foarte buna la nationala, am tras cumva echipa dupa mine, dar acum vin dupa o perioada foarte grea si pana la urma nu mai am 20 de ani si trebuie sa fiu constienta de lucrul acesta.

In plus, fiecare trebuie sa-si asume responsabilitatea. Echipa nu trebuie sa stea intr-o singura jucatoare, echipele care au facut performanta si au castigat medalii au avut in primul rand echipa, nu una sau doua jucatoare.

Legat de forma mea de joc, stiu ca toata lumea se gandeste ca marchez mai putin sau ca am ratat mai mult in primele doua meciuri, dar cred ca oamenii care cunosc handbal si se uita la noi isi dau seama ca jocul meu nu inseamna doar goluri si ca, in momentul in care sunt pe teren, adversarele imi acorda o atentie sporita si lucrul acesta poate face bine si echipei, pentru ca exista mai multe spatii pentru colege.

Este vorba si despre pasele pe care le dau, de fazele care pleaca de la mine, iar fetele reusesc sa marcheze sau sa faca lucruri bune. Inteleg ca lumea s-a obisnuit cu mine sa marchez 10 goluri pe meci, insa in handbal nu este vorba doar despre asta, iar acum si adversarele stiu ce pot face pe teren si ma blocheaza mult mai bine. De fiecare data sunt 2-3 adversare pe mine cand am mingea.

Cred ca jocul meu in echipa conteaza mult si daca nu marchez. Mi-as dori sa am o eficacitate mai buna, nu sunt multumita de lucrul acesta, iar daca oamenii critica asta dupa doua meciuri, inseamna ca nu cunosc handbalul si nu se uita", a declarat Cristina Neagu, in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului cu Norvegia.

Partida din a treia etapa a grupei D, dintre Romania si Norvegia, este programata luni, de la ora 21:30, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.