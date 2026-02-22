Norvegia (foto - schiorul Johannes Hoesflot Klaebo, care a obținut acum nu mai puțin de ȘASE titluri olimpice, record absolut pentru o ediție de JO!) a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), care se încheie duminică, având un bilanţ de 18 medalii de aur, 12 de argint şi 11 de bronz.

Norvegia, cu minunatul său campion Johannes Hoesflot Klaebo, lider fără probleme în top

Pe locul secund s-au clasat SUA (12-12-9), iar pe poziţia a treia a încheiat Olanda (10-7-3), Italia fiind a patra (10-6-14).

Nu mai puţin de 29 ţări au cucerit medalii în cele 116 finale.

Liderul Norvegia are o populație de aproximativ 5,5 milioane de locuitori, mult sub orașul american New York (8,5 milioane), de exemplu.

SUA - doar pe locul 2, Olanda a prins in extremis podiumul

”Argintul” obținut de SUA este mai degrabă un eșec pentru americani, în timp ce Olanda a depășit ”pe ultima sută de metri” țara gazdă Italia și a încheiat astfel pe locul 3.

Clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina

loc ţara aur argint bronz total

1 NORVEGIA 18 12 11 41

2 SUA 12 12 9 33

3 Olanda 10 7 3 20

4 Italia 10 6 14 30

5 Germania 8 10 8 26

6 Franţa 8 9 6 23

7 Suedia 8 6 4 18

8 Elveţia 6 9 8 23

9 Austria 5 8 5 18

10 Japonia 5 7 12 24

11 Canada 5 7 9 21

12 China 5 4 6 15

13 Coreea de Sud 3 4 3 10

14 Australia 3 2 1 6

15 Marea Britanie 3 1 1 5

16 Cehia 2 2 1 5

17 Slovenia 2 1 1 4

18 Spania 1 0 2 3

19 Brazilia 1 0 0 1

19 Kazahstan 1 0 0 1

21 Polonia 0 3 1 4

22 Noua Zeelandă 0 2 1 3

23 Finlanda 0 1 5 6

24 Letonia 0 1 1 2

25 Danemarca 0 1 0 1

25 Estonia 0 1 0 1

25 Georgia 0 1 0 1

28 Bulgaria 0 0 2 2

29 Belgia 0 0 1 1