Cristian Tănase (38 de ani) a fost protagonistul mai multor episoade controversate în ultimii ani.

Tănase a avut parte de multe momente care au atras atenția microbiștilor și nu numai, câteva petrecute în afara terenului de fotbal. De exemplu, în urmă cu doi ani fostul fotbalist, retras din activitate în iulie 2022, a fost prins de polițiștii din Pitești drogat la volan. Permisul lui Tănase a fost suspendat, iar fostului sportiv i s-a făcut și dosar penal.

Cristi Tănase a fost oprit inițial de polițiști pentru un control de rutină, însă comportamentul acestuia i-au făcut pe oamenii legii să îl supună pe rând, alcooltestului și drugtestului.

Fostul fotbalist de la FCSB - Cristi Tănase, episoade controversate în public

Tănase nu se afla la prima astfel de abatere. În iunie 2010, fostul fotbalist a rămas fără permis, după ce polițiștii l-au prins beat la volan.

Cristi Tănase și-a început cariera la FC Argeș, dar a jucat împrumut jumătate de sezon la CS Dacia Mioveni. În iunie 2006 a revenit la piteșteni, unde a jucat trei ani, până ca FCSB să îl transfere, în schimbul a 1.8 milioane de euro. A jucat 6 ani pentru echipa lui Gigi Becali, care l-a vândut în iulie 2015 la TJ Teda din China.

După jumătate de an petrecut în China, a ajuns la Sivasspor, în Turcia, iar jumătate de an mai târziu, în iulie 2016, semna cu Karabukspor. Revenea la FCSB în ianuarie 2022, dar la jumătate de an distanță ajungea iar în Turcia, la Eskisehirspor, unde a stat tot jumătate de an, până a semnat cu Giresunspor.

A revenit în România în septembrie 2020, când a semnat cu Academica Clinceni, unde a jucat un an, iar apoi a ajuns la FC Argeș, de unde s-a și retras, în iulie 2022.

Mariko Daouda, surprins când a auzit de situația Cristi Tănase. Cei doi, colegi la FC Argeș

După retragere, Tănase a fost personajul principal în episoade de tipul celor enumerate. Deși a jucat la un nivel destul de ridicat, având salarii la care râvnesc mulți dintre actualii fotbaliști din Superliga României, Tănase ajunsese într-un punct în care mama sa îl ajuta cu bani.

”Sumele de bani dăruite de ea lunar au constituit principala sursă de venit a familiei formate din Tănase Cristian, Tănase Maria Adina şi fetița lor”, spunea mama lui Cristi Tănase în fața instanței, după ce nora sa cerea, anii trecuți, ordin de protecție împotriva fiului.

Mariko Daouda, fost coleg cu Cristi Tănase la FC Argeș în sezonul 2006-2007, s-a declarat surprins și îngrijorat de situația fostului mijlocaș, când a auzit prin câte a trecut.

Fost fundaș la Universtiatea Craiova, FC Argeș, Dinamo sau CS Mioveni, Daouda este stabilit acum în Coasta de Fildeș și a oferit un interviu pentru Sport.ro recent.

”(N.r. – Mariko, după atâția ani în fotbal, se poate spune că ți-ai asigurat viitorul din punct de vedere financiar?) Da, eu mi-am asigurat viitorul financiar, sunt foarte bine, totul ok.

(N.r. – Câțiva dintre foștii tăi colegi din România nu o duc foarte bine. E cazul lui Cristi Tănase, despre care au apărut anumite informații în spațiul public... . Tu ai mai vorbit cu el?) Nu, nu am mai vorbit cu el. Ce s-a întâmplat? (N.r. – Se pare că a pierdut o parte importantă din banii agonisiți în carieră) Aaaa... aoleu! Știu că el a fost și la Steaua (n.r. – se referă la FCSB).

Îmi pare rău de Cristi Tănase!”, a spus Daouda pentru Sport.ro.

La începutul anilor 2000, fotbaliștii din Liga 1 erau surprinși în cazinouri

În special în momentul în care juca Mariko Daouda în Români, la începutul anilor 2000, nu era un secret că anumiți fotbaliști mergeau și cheltuiau bani în cazinouri.

Africanul și-a amintit de acele momente:

”Mulți fotbaliști români joacă la cazino. Când am fost acolo, am văzut că se întâmpla asta. Trebuie să fii inteligent, să îți asiguri viitorul, să îi asiguri viitorul familiei. Să ajungi la cazino să pierzi toți banii... .

(N.r. - Ai avut colegi care jucau la cazino?) Nu știu, nu știu! Poate jucau, dar nu am auzit. Dar vedeam în ziare, apăreau atunci știri cu fotbaliști care jucau la cazino”, a mai spus Daouda.