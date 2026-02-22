Crystal Palace, deținătoarea FA Cup și echipă de primăvară europeană, s-a chinuit teribil pe teren propriu, sâmbătă, cu Wolverhampton, în etapa cu numărul 27 din Premier League.

Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

Oaspeții de la Wolves, aflați pe ultimul loc în clasament, cu o singură victorie în 28 de runde, s-au apărat excelent aproape tot meciul, dar din minutul 61 au rămas în zece jucători după eliminarea lui Ladislav Krejci.

Crystal Palace a reușit să marcheze golul victoriei abia în minutul 90, prin Evann Guessand (foto)!