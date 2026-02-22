VIDEO EXCLUSIV Cea mai jenantă victorie a sezonului! Cum s-a chinuit Crystal Palace cu ultima clasată Wolverhampton, rămasă și în zece jucători

Cea mai jenantă victorie a sezonului! Cum s-a chinuit Crystal Palace cu ultima clasată Wolverhampton, rămasă și în zece jucători Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Crystal PalaceWolverhamptonEvann GuessandLadislav KrejciPremier League
Crystal Palace, deținătoarea FA Cup și echipă de primăvară europeană, s-a chinuit teribil pe teren propriu, sâmbătă, cu Wolverhampton, în etapa cu numărul 27 din Premier League.

Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

Oaspeții de la Wolves, aflați pe ultimul loc în clasament, cu o singură victorie în 28 de runde, s-au apărat excelent aproape tot meciul, dar din minutul 61 au rămas în zece jucători după eliminarea lui Ladislav Krejci.

Crystal Palace a reușit să marcheze golul victoriei abia în minutul 90, prin Evann Guessand (foto)!

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
