Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă

Narcisa Lecușanu, una dintre cele mai mari handbaliste ale României, este prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris în calitate de reprezentant al Federației Internaționale de Handbal.

Cu peste 130 de selecții sub tricolor, Lecușanu a rămas profund impresionată de primele meciuri disputate la această ediție a Jocurilor Olimpice.

Cu toate acestea, Lecușanu și-a exprimat regretul că echipa națională feminină de handbal a României nu este prezentă la Paris.

Narcisa Lecușanu: "Îmi pare rău pentru naționala României"

„Am văzut 4 meciuri excepționale joi. Îmi pare rău pentru echipa națională a României. Din păcate, n-au reușit să se califice. Întotdeauna calificările au fost grele. Ca jucătoare, am ajuns la Beijing în 2008. E un vis mare când ești sportiv. E din ce în ce mai greu să te califici la Jocuri. Din păcate, la mustață am pierdut niște meciuri la un singur gol, apoi s-a năruit totul. Fiecare generație are momentul ei. Noi am avut foame de rezultate. O parte ne-au reușit, după o parte am rămas cu gândul și încă tânjim”, a spus fosta mare handbalistă, la Sport Total FM.

Mai mult, Lecușanu și-a exprimat și dorința de a-l vedea concurând pe înotătorul David Popovici la Paris.

„Ne desfășurăm activitatea doar într-o sală. De dimineață până seară sunt jocuri, 6 pe zi, într-o zi feminin, într-o zi masculin. Mi-ar plăcea să-mi găsesc timp astfel încât să merg să-l văd concurând pe David Popovici. E relativ aproape de mine”, a adăugat Lecușanu.

Un nume greu în handbal

Narcisa Lecușanu și-a început cariera de handbalistă în 1988 la CSȘ Bacău și a adunat un palmares impresionant: campioană mondială la tineret în 1995, vicecampioană mondială la senioare în 2005, de 4 ori campioană a României și finalistă a Ligii Campionilor în 2010. A marcat 354 goluri în 134 partide pentru echipa națională a României și sute de goluri în cupele europene și campionatele din România, Macedonia, Germania și Danemarca. S-a retras în 2010 din cauza unei accidentări la genunchi.

După retragere, Lecușanu a ocupat diverse funcții importante, inclusiv director tehnic și antrenor federal al echipelor naționale feminine (2010-2016) și vicepreședinte al Federației Române de Handbal (2014-2016). În 2016, a preluat rolul de Chairwoman Women’s Handball Board (European Handball Federation) și a făcut parte din Comitetul Executiv al EHF (2016-2018). Este singura româncă ajunsă în Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal, unde servește din noiembrie 2017, aflându-se la al doilea mandat.