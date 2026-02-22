Giuleștenii i-au înfruntat pe ”câini” pe Arena Națională, în etapa #28 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-1 în favoarea echipei pregătite de Costel Gâlcă.

Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, a susținut pe rețelele social media că anticipa victoria echipei favorite. Afaceristul a ținut să puncteze și faptul că Dinamo este o echipă incompletă, fără atacanți.

Iancu: ”Dinamo este o echipă incompletă. Fără atacanți, fără număr 9”

”Eu nu vă mint niciodată. V-am spus ca Rapid o învinge pe Dinamo! De ce? Simplu! E rândul Giuleștiului. Și asta de mai bine de zece ani, dacă nu mă înșel. Rapid a jucat cât poate și ce poate. Contraatac și nu posesie. Meci bine drămuit de Gâlcă.

Dinamo mai fotbaliști, dar Rapid mai inteligenți. Mai pragmatici. Moruțan slab ca număr 10, dar din poziția lui de aripă dreapta a făcut faza primului gol. La cel de-al doilea gol, Paraschiv face diferența.

Dinamo este o echipă incompletă. Fără atacanți, fără număr 9, viața în alb-roșu este pustie. Am avut iarăși dreptate. Toată săptămâna premergătoare meciului am postat fără nicio emoție, că Rapid joacă și câștigă. Așa a fost. Vedem ce urmează. Până atunci, să ne bucurăm și să sărbătorim cum se cuvine”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Rapid - Dinamo 2-1

Chiar dacă a avut posesia, Dinamo a plecat învinsă de pe Arena Națională. ”Câinii” au deschis scorul, dar golul marcat de Alberto Soro a fost anulat după intervenția VAR, care a depistat un fault în construcția fazei.

Ulterior, rapidiștii au punctat pe tabela de marcaj prin Andrei Borza, care l-a învins pe Epassy cu un șut elegant după o pătrundere în careu (minutul 30). Daniel Paraschiv dublat avantajul după o ambuscadă în careul lui Dinamo (minutul 34).

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+6, după reușita lui Raul Opruț.