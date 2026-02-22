Atacantul Ricardo Pepi a fost introdus pe teren în ultimele 15 minute ale partidei de ieri, înlocuindu-l pe Myron Boadu. Imediat după ce a pășit pe gazon, acesta a irosit o șansă importantă de a înscrie, șutând direct în portarul Bernt Klaverboer, la capătul unei faze create de internaționalul român Dennis Man.

Tehnicianul formației olandeze a vorbit la finalul confruntării despre acea ocazie uriașă, evidențiind execuția surprinzătoare a lui Pepi după mingea ideală furnizată de tricolor.

„Pepi s-a remarcat prin câteva acțiuni bune. Când primește o minge la marginea careului, în mod normal mă întorc cu spatele. Acela e aproape mereu gol. Dar prima minge, pe care a primit-o excelent de la Dennis Man, pe care a tras-o direct în portar, asta nu recunosc la el. De fapt, la el acestea sunt mereu goluri. Dar mă rog, a marcat puțin mai târziu. Un gol minunat”, a transmis antrenorul olandezilor.

Susținere fermă pentru Ivan Perisic

În cadrul aceleiași intervenții, Peter Bosz a vorbit și despre randamentul lui Ivan Perisic, marcatorul primului gol al echipei sale, contrazicând ferm ideea că aportul croatului ar fi scăzut. Olandezul a subliniat importanța veteranului în dinamica întregului grup.

„Dacă vorbești despre randament, te referi probabil la goluri și pase decisive. Dar numai cu acestea nu câștigăm meciuri. Există mult mai multe aspecte în care Perisic are o contribuție enormă. Poate că acea contribuție este chiar mai mare decât în anii precedenți. Eu cred că joacă pe partea lui cea mai bună, pe stânga. Este ambidextru, poate intra atât în centru, cât și în exterior, și cu stângul, și cu dreptul. Priviți, de exemplu, meciul de azi: chiar înainte de pauză, deși nu ești deloc în joc, ajungi la egalitate. Centrarea pe care o dă, din câte am văzut, nu mai este atinsă de nimeni. Asta este calitatea lui. Are din nou o contribuție uluitoare în acest sezon. În cele din urmă, fotbalul înseamnă să marchezi goluri și să previi goluri, da. Dar aportul acestui om în grup merge mult dincolo de statistici. L-ați văzut azi în a doua repriză coborând în apărare și recuperând o minge prin alunecare. Nu doar că recuperează mingea, dar toată lumea vede că la vârsta lui încă poate și vrea să facă asta. Asta vrei să vezi ca antrenor. Că a fost nemulțumit de schimbarea sa? Așa stau lucrurile”, a explicat tehnicianul.