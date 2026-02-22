VIDEO EXCLUSIV Drăgușin, one-man show în Tottenham – Arsenal: intervențiile sale, colosale, au ridicat fanii în picioare

Amir Kiarash
Internaționalul român a început excelent derby-ul Londrei.

radu dragusinTottenhamArsenal

Mircea Lucescu (80 de ani) poate răsufla ușurat! În primul rând, a primit avizul medicilor, de a sta pe bancă la meciul Turcia – România (26 martie), în primul baraj de calificare pentru CM 2026. Și, după evenimentele din ultimele săptămâni, s-a convins de revenirea lui Drăgușin la forma sa optimă.

Stoperul de 23 de ani a rămas, la Tottenham, pe fondul problemelor grave pe care londonezii le au, în acest sezon. Atât în privința accidentărilor, cât și în ceea ce privește situația din Premier League. În disperare de cauză, cei de la Tottenham au apelat la Drăgușin, pentru a-și rezolva măcar problemele din apărare. Iar Radu s-a ridicat, deocamdată, la nivelul așteptărilor.

Astăzi, Drăgușin a fost titularizat, în meciul cu Arsenal de pe teren propriu. Și românul a fost one-man show, în debutul derby-ului londonez. În primul sfert de oră, Radu a avut trei intervenții colosale:

*În minutul 4, a respins din fața porții o minge periculoasă pe care scria 1-0 Arsenal.

*După alte câteva secunde, Drăgușin a respins din fața porții goale, după o ieșire riscantă a lui Vicario.

*În fine, în minutul 16, Drăgușin a avut o alunecare superbă, în careu, câștigând duelul cu Gyokeres, după cum se poate vedea mai jos.

În ciuda intervențiilor eroice ale lui Radu, Arsenal a deschis scorul, în minutul 32, prin Eze. Inclusiv la această fază însă, Drăgușin a fost pe punctul de a salva situația, deși a avut alt om în marcajul său.

