Inca un caz de Covid-19 la nationala de handbal feminin a Romaniei! Anuntul facut de FRH 

Nationala de handbal feminin se confrunta cu probleme serioase din cauza coronavirusului.

Dupa ce au pierdut-o pe Crina Pintea, care a fost testata pozitiv cu Covid-19 chiar inainte de plecarea spre Danemarca, 'tricolorele' mai au un caz de coronavirus in randul delegatiei plecate la Campionatul European.

"Dupa testarea obligatorie efectuata la intrarea in Danemarca, rezultatul testarii pentru Laura Moisa a fost Sars-Cov-2 pozitiv RT-PCR. Sportiva nu prezinta simptome, a fost izolata la alt hotel si urmeaza sa repete testarea astazi. Denisa Dedu, colega ei de camera la EURO, a avut rezultat negativ, dar a fost izolata si ea si va fi retestata. Totodata, intreaga delegatie urmeaza sa efectueze un nou test RT-PCR astazi si va continua sa fie izolata la hotel pentru urmatoarele 24 de ore.

In cazul in care rezultatul Laurei va fi cu certitudine negativ sau va fi pozitiv cu un Ct (crossing threshold-ul) mai mare de 30, aceasta se va putea realatura echipei. Daca testul va fi pozitiv cu Ct <30, ea va sta in izolare pentru urmatoarele 7 zile, cand va fi retestata si, in functie de rezultat, se va putea alatura echipei.

Denisa Dedu se va putea realatura echipei doar in situatia in care noua testare va furniza un rezultat RT-PCR negativ.

Toata delegatia Romaniei a avut rezultat negativ (RT-PCR) la ultima testare de dinaintea plecarii la EURO, conditie esentiala pentru intrarea in Danemarca. Suplimentar fata de protocolul impus de EHF, delegatia a efectuat periodic, intre testarile RT-PCR, testari rapide tip Antigen, cu rezultate negative pentru toate persoanele, ultima testare de acest tip avand loc in dimineata plecarii la EURO.

Conform schemei de testare EHF, delegatia urmeaza sa efectueze maine o noua testare RT-PCR", se arata in anuntul Federatiei Romane de Handbal

Romania debuteaza impotriva Germaniei pe 3 decembrie, iar cel de-al doilea meci urmeaza sa se dispute pe 5 decembrie, cu Polonia. Ultimul meci din grupa este programat pe data de 7 decembrie, impotriva Norvegiei.