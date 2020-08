Dinamo incearca sa transfere un fost golgheter din Liga 1! Cine este ATACANTUL pe care vor sa il ia "cainii"

Dinamo a pus ochii pe George Tucudean.

Dupa ce au oficializat cele doua transferuri de pana acum, Achim (31 de ani) si Janusz Gol (34 de ani), conducerea lui Dinamo incearca sa il ia pe George Tucudean, jucator liber de contract. "Cainii" vor sa-l ia pe atacantul aradean chiar daca acesta a facut o pauza de 6 luni din cauza unor probleme la inima, iar dupa ce a revenit in lotul CFR-ului, a evoluat doar 6 meciuri, marcand un singur gol.

Tucudean ar fi purtat cateva discutii cu noua conducere a lui Dinamo, insa nu a dat pana acum un raspuns final.

"De putut mai pot juca, daca mai vreau. Dar sunt cu semnul intrebarii. Am trecut peste perioada cu problemele la inima. M-au asigurat ca e totul ok, ca pot face efort. Dar am eu un semn de intrebare. Am fost la multi medici. Ma intreb, asa, ce rost mai are... Am familie, am copii, trebuie sa-i iei peste tot cu tine. Cu această pandemie nu stii. Peste jumatate de an, un an, sa merg undeva si sa se inchida iarasi tot... In situatia mea nu stiu daca mai merita”, a declarat Tucudean la ProSport.

Atacantul a mai evoluat la Dinamo intre 2010 si 2013, castigand o Cupa si o Supercupa a Romaniei.

900.000 de euro este cota de piata a lui Tucudean, conform Transfermarkt.