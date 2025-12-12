Cu o zi înaintea meciului cu Oțelul, Gâlcă a anunțat ferm că nu se va mai baza pe Antoine Baroan (25 de ani), atacantul francez achiziționat în vară, de la FC Winterthur, pentru 400.000 de euro.

Costel Gâlcă: "Baroan nu va mai intra în lot. Cu mine s-a terminat"



Gâlcă a decis ca Baroan să se antreneze separat din cauza indisciplinei și a transmis că nu mai este cale de întoarcere. Francezul nu a fost în lot nici etapa trecută, la 0-0 cu Botoșani, când Gâlcă a invocat tot "acte de indisciplină".



"Baroan e în afara lotului. Da, în continuare. N-am fost nimic grav, numai că n-a făcut ce trebuie în antrenament. Nu e prima dată și atunci...



Toți pot juca și toți au avut posibilitatea de a juca. Vă mai spus încă o dată că nu e la prima abatere. Cu mine s-a terminat! Din acest moment, dacă a greșit și nu e prima dată, nu va mai intra în lot. Da, se pregătește separat", a spus Costel Gâlcă.

Baroan a jucat în 15 meciuri la Rapid și a înscris două goluri, ambele în meciul tur de campionat cu FC Botoșani (2-1).

Fără Baroan, variantele celor de la Rapid pentru centrul atacului rămân Elvir Koljic și Timotej Jambor.

